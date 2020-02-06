هايدي موسى وسهيلة بن لشهب وحنان الخضر في قائمة أجمل 100 وجه في العالم

ميرنا وليد - بيروت - نشر موقع TOP BEAUTY WORLD قائمته النهائية للعام 2019، تحتوي على أجمل 100 امرأة و100 رجل وسيم من نجوم العالم، فكان لافتاً تضمنها ثلاثة وجوه نسائية عربية.

فأتت الممثلة المصرية ​هايدي موسى​ في المرتبة الـ70، تلتها الممثلة المغربية ​حنان الخضر​في المرتبة الـ81، والفنانة الجزائرية ​سهيلة بن لشهب​ في المرتبة الـ97.

واحتلت المرتبة الأولى نجمة "حرب العروش" الممثلة إميليا كلارك، والثانية آمبر هيرد والثالثة أليكساندرا دادليو والرابعة أنجلينا جولي، والخامسة ديبيكا بادكون.

وأكد الموقع الرسمي أن التصنيف النهائي لم يحتكم إلى تميز الوجه فقط، إذ تم استبعاد بعض المرشحات وتغيير ترتيب البعض الآخر لعدم تميزهن بجمال بقية الجسد.

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