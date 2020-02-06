ميرنا وليد - بيروت - روت ​الراقصة المصرية دينا​ كواليس تجربتها مع الحرمان من أمها طوال 15 عاما من حياتها، مشيرةً إلى أنها عاشت فترة طويلة من حياتها وهي في حزن عندما تأتي عليها مناسبة عيد الأم.

وكشفت دينا أنه بعد 15 عاماً من هذا الحرمان والحزن، تبين ان والدتها على قيد الحياة، وهي تجربة أضافت ثقلا إلى شخصيتها، موضحة أنها كانت تقضي مناسبة عيد الأم مع أطفال فقدوا أمهاتهم أو أطفالا عانوا من هجر أمهاتهم للمنزل.

وأضافت دينا خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أنها ذهبت لمقابلة والدتها، مشيرةً إلى أنها كانت مغامرة، وأنه بعد أن عاشتا معاً إكتشفت الكثير من أوجه الشبه بينهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 15 عاماً..دينا تكتشف سراً غير متوقع عن والدتها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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