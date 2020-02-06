كاثرين زيتا جونز تودّع والد زوجها بكلمات مؤثّرة.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ودّعت النجمة ​كاثرين زيتا جونز​، والد زوجها الممثل الأميركي ​كيرك دوغلاس​، والذي توفي أمس عن عمر يناهز الـ103 أعوام، بكلمات مؤثّرة.

ونشرت جونز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مع والد زوجها وهي تقبّله، وتوجّهت إليه بالقول: "إلى عزيزي كيرك، سأحبك لبقية حياتي، بدأت أشتاق إليك، نم قرير العين".

وكان النجم ​مايكل دوغلاس قد نعى ونالده​ في بيان نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: "بحزن عميق جداً أعلن وأشقائي أن كيرك دوغلاس رحل (الأربعاء) عن 103 سنوات".

وأضاف: "بالنسبة للعالم كان أسطورة وممثلاً من عصر السينما الذهبي عاش حياة رائعة خلال سنوات العطاء وناشطاً إنسانياً ملتزماً قضايا العدل واضعاً معياراً نطمح إليه جميعا".

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