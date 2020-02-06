ناجي أسطا وآدم يهنئان زياد برجي على "يوم إيه يوم لأ"

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الفنان اللبناني ​ناجي أسطا​ و​الفنان اللبناني آدم​، زميلهما الفنان اللبناني ​زياد برجي​ على إطلاق فيلمه السينمائي الجديد "يوم إيه يوم لا".

ونشر أسطا عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه مع برجي من حفل إطلاق الفيلم الذي حضره أسطا وعلّق بالقول :"مبروك انطلاقة فيلم الصديق الفنان زياد رجي الجديد.. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله"، ليرد عليه برجي بالقول :"حبيبي يا ناجي.. بشكرك على حضورك ومحبتك".

وبدوره كتب آدم لبرجي عبر صفحته الخاصة :"الف مبروك للصديق الغالي زياد برجي، فيلمه الجديد يوم ايه يوم لا واغنية الفيلم انا وياك من نجاح لنجاح حبيب القلب بتستاهل كل خير"، ليرد عليه برجي بالقول :"حبيبي خي ادم".

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