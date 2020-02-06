صور نادرة لـ نادية لطفي في بيروت خلال الإجتياح الإسرائيلي

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور نادرة للممثلة المصرية الراحلة ​نادية لطفي​، خلال زيارتها إلى بيروت المحاصرة بسبب الإجتياح الإسرائيلي، لوداع المقاتلين الفلسطينيين، قبل ترحيلهم من لبنان عام 1982.

وتعود الصور إلى واقعة "حصار بيروت" في صيف عام 1982، كنتيجة لإنهيار وقف إطلاق النار الذي أقرته حينها الأمم المتحدة، وإنتهى الحصار بخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.

يُذكر أن لطفي توفيت يوم 4 شباط/فبراير الحالي، عن عمر ناهز الـ83 عاماً بعد صراع مع المرض، ودفنت بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، بجوار مدفن الممثلة المصري الراحلة ماجدة الصباحي.

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