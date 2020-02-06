تراند اليوم : شاهد.. هنيدي بـ”شنب” في أول فيديو على تيك توك

فى أول فيديو له على تيك توك، ظهر النجم محمد هنيدي، بلوك مختلف بعد تدشين حساب جديد، أسوة بالفنانين الذين سبقوه إلى هذا التطبيق، فيما بدأت فيديوهاته تنتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

هنيدى نشر عبر «ستوري» حسابه على إنستجرام مقطع فيديو يعلن فيه تدشينه حسابا على «تيك توك»، واضعا «شنب» مستعار، وتحدث بطريقة شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والتي قدمها في فيلم ومسلسل تلفزيونى. وقال بنفس أداء الشخصية: «بسم الله الرحمن الرحيم.. النهار ده أول يوم ليا فى التيك توك.. بابشركم بسنة بيضا.. بيضا ع اللي داخل يتقصع ويترقص.. وعاملي فيها هيلا هوب».

واحتفل هنيدى أخيرا، بذكرى ميلاده الـ54، ونشر تغريدة له في حسابه في «تويتر»، وكتب: «شكراً لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي، بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس أنه عجز».

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يذكر أن أول ظهور لهنيدي كان عام 1979، بدور صغير جدا في «إسكندرية ليه» للمخرج يوسف شاهين، إذ ظهر ككومبارس، في الفيلم الذي يعد أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وكان عمره آنذاك 14 عاماً. إذ كان دائماً يسعى للوقوف أمام الكاميرا أياً كان الدور الذى يقدمه فتم اختياره وقتها ككومبارس بعد ما اختاره يوسف شاهين، وفي فيلم «يوم حلو ويوم مر» مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، رشحه المخرج خيري بشارة ليصور مشهدا مع سيدة الشاشة فى آخر عام 1987، والذي عرض في فبراير من عام 1988 وكانت الفرصة التي استغلها هنيدي ليثبت قدراته الفنية ويؤدي مشهد «مساعد المخرج» بتلقائية ويلفت إليه الأنظار قبل أن ينتشر بشكل كبير في فيلم «إسماعيلية رايح جاي» مع المغني محمد فؤاد، ثم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي أحدث نقلة في إيرادات السينما.