تراند اليوم : هيلتون كورنيش يكرم صفيه العمري ووسيم السيسي ومحمد ثروت

إلاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

نظم فندق هيلتون إسكندرية كورنيش الإحتفالية الشهرية الخاصة به بحضور شركاء الأعمال و سيدات و رجال الأعمال بالأسكندرية و بعض من الشخصيات العامة، حيث قام أيضاً بإستضافة بعض من الفنانين كضيوف شرف لإضافة قيمة للإحتفالية، و قد كان العالم الدكتور “وسيم السيسي” من أهم الحاضرين حيث قام بإلقاء كلماته و التحدث عن الحضارة العظيمة و تاريخ الأسكندرية القديم و أيضاً حضرت سفيرة النوايا الحسنة الفنانة الكبيرة “صفية العمري” و المطرب الفنان “محمد ثروت”.

و قد قام الأستاذ “أحمد صدقي” مدير عام فندق هيلتون الإسكندرية كورنيش في نهاية الحفل بإهداء درع الفندق وشهادة تقدير لهولاء الفنانين و العالم الجليل تقديراً لتأثيرهم الإيجابي علي المجتمع في المجالات الثقافية و الفنية و كشكر على تشريفهم لهذه الاحتفالية.

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