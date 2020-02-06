تراند اليوم : “أحمد عز”.. للخلف در للمحكمة و كالعادة “زينة” السبب

تقدم الممثل المصري ​أحمد عز​ اليوم الأربعاء عبر محاميه بتظلم للمستشار النائب العام على قرار إحالة عز إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ضرب وسب وقذف الممثلة زينة، وعدم إعلانه بالجلسة حتى تاريخه، وأكد دفاع الفنان،

أن التظلم جاء تأسيسًا على ما وصفه بالتناقض البين الذي يستعصي على المواءمة والتوفيق بين أقوال “نسرين” شقيقة الممثلة المصرية ​زينة رضا​ عن روايتها للواقعة في تحقيقات النيابة العامة ص28 الذي يؤكد تلفيق الاتهام للفنان.

وأشار إلى أن هناك تناقضاً بين بين الدليل القولي بأقوال شهود الاثبات وبين الدليل الفني التقرير الطبي،

وتناقض في أقوال الشهود عن أقوال المجني عليها في ألفاظ السباب تناقضًا يستعصى عن الموائمة وخلافًا عما جرى تصويره بكاميرات تصوير الفندق، بالإضافة إلى القصور البيّن في محضر الشرطة بعدم مناظرة المجني عليها بواسطة أنثى وعدم ذكر ما بها من إصابات، والدفع ببطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها.

والتمس عز صدور قرار من النائب العام باستبعاد جريمتي الضرب والسب الموجهتين إليه، كما التمس تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا بمعرفة المكتب الفني لسيادة النائب العام.