حقيقة إصابة بشرى بفيروس كورونا

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كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 01:48 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية ” بشرى ” وهي على سرير من داخل أحد المستشفيات وبجانبها المحاليل الطبية .
وعلى إثر تلك الصورة تناقل البعض خبر إصابة بشرى بفيروس كورونا بعد عودتها من حضور فعاليات مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات وهو السبب من وراء تواجدها بالمستشفى .
لتخرج ” يارا ” شقيقة بشرى في تصريحات صحفية لنفي كل ما يتردد عن حالتها الصحية وطمأنة جمهورها ومتابعيها على وضعها وإنها عادت إلى المنزل .
فقالت أن بشرى تعانى من حساسية مزمنة وإنها أصيبت بضيق في التنفس ونقلت للمستشفى وأن الأطباء منعوها من الحركة وفرضوا عليها الراحة التامة في منزلها ومازالت تخضع لإشرافهم .
كما أكدت شقيقة بشرى على أن تلك الحالة هي حالة مرضية مزمنة وتطورت لعدم علاجها في الوقت المناسب فجاءتها مع التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوي .. نافية أن تكون أعراض إصابة بفيروس كورونا وأن شقيقتها عادت من الخارج يوم 26 يناير الماضي وكانت بصحة جيِدة .
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