نادر صعب يستعين بمؤخرة ميريام كلينك!

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 01:48 مساءً - استعان الدكتور نادر صعب، الجراح التجميلي، بصورة للفنانة والعارضة اللبنانية ميريام كلينك للاعلان عن عملياته التجميلية لتكبير المؤخرة. وظهرت ميريام كلينك في الصورة ببكيني اسود مستعرضة مؤخرتها وعلق عليها نادر صعب كاتبا: “تكبير المؤخرة مع الدكتور نادر صعب / Brazilian but” مع عنوان عيادته ورقم هاتفه للاستفسار عن هذا الموضوع. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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