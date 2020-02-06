لقاء الخميسي تُقلد كيت ميدلتون

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 01:48 مساءً - شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها بصورة مركبة لها من 3 مناسبات مختلفة، ظهرت فيها مرتدية نفس الفستان.



الفنانة المصرية ظهرت في الصور الثلاثة مرتدية فستان باللون البنفسجي منفوش من أسفل ومزين بالكرانيش، وعلقت بقولها: “الفستان دا غالي عليا أوي.. لبسته أول مرة وأنا باستلم جايزة أفضل ممثلة كوميدية.. وبعدها عملت بيه سيشن تصوير”.

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وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وبعد سنين كتير رجعت لبسته فى يوم مهم جدًا بالنسبة لي في مهرجان الجونة.. يوم عرض فيلم “الفارس والأميرة”.. رجعوا ذكرياتكم الجميلة باللبس اللي محتفظين بيه.. اشمعنى يعنى كيت ميدلتون”.



وتشارك الفنانة المصرية لقاء الخميسي في أول فيلم رسوم متحركة مصري “الفارس والأميرة”، والذي بدأ عرضه في دور العرض؛ حيث تقدم عددا من أغاني الفيلم، وهو من بطولة مدحت صالح، محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، وغيرهم ومن تأليف وإخراج بشير الديك.

ويقدم الفيلم قصة الفارس العربي محمد بن القاسم الثقفي الذي حرر العديد من النساء واﻷطفال من أسر قراصنة المحيط الهندي، كما يدخل في حرب ضروس ضد الملك داهر الذي كان يتقاسم الغنائم مع القراصنة، وذلك بمساعدة صديقه زياد ومعلمه أبو اﻷسود.