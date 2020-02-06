شويكار تشيد بفنانة مصرية شابة : ” هي الأقرب إلي روحا وشخصية “

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 01:48 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” شويكار ” بتصريحات لها أشادت من خلالها بالفنانة المصرية الشابة ” دنيا سمير غانم ” من حيث ما تتمتع به في شخصيتها بالإضافة إلى أعمالها الفنية .
فقالت شويكار : ” أرى أن دنيا سمير غانم هي الأقرب إلي روحا وشخصية خاصة وإنها تتمتع بدم خفيف وحضور جيد .. لذلك فأهتم بمتابعة الأعمال التي تقدمها ” .
وعلى الجانب الآخر نشرت ” دنيا سمير غانم ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة شويكار تتضمن ما قالته عنها .
وكتبت دنيا في تعليقها على الصورة : ” والله شرف كبير جدا ليا .. ميرسي على تشجيع حضرتك المستمر .. ربنا يخليكي لينا ونفضل نتعلم من أعمالك الجميلة ” .
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