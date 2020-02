كيرك دوجلاس.. محرر العبيد الذي صنعه الفقر

كيرك دوجلاس، نجم لمع في سماء السينما العالمية، وبذقنه الصارمة ونظرته الجامدة، نجح في التوغل إلى قلب الجمهور بسلاسة، إلى أن أصبح يٌعرف عالميًا بـ "سبارتكوس: محرر العبيد".

رحل "كيرك" عن عالمنا صباح الخميس 6 فبراير/شباط 2020، عن عمر يناهز 103 أعوام، تاركًا بصمة لا تنسى في تاريخ السينما الأمريكية والعالمية.

وٌلد كيرك دوجلاس في 9 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، في أمستردام نيويورك، لأبوين يهوديين مهاجرين من مدينة تشافوسي التي تقع في روسيا.





نشأ "كيرك" في أسرة فقيرة، إلا أنه كان تلميذًا نبيهًا، ورياضيًا قويًا، خاصةً مع تركيزه على المصارعة في المرحلة الجامعية، إذ ساهمت اهتماماته الرياضية في حصوله على منحة مدفوعة لجامعة سانت لورانس في نيويورك.

عمل "كيرك" في أكثر من وظيفة خلال دراسته الجامعية، منها جرسون في مطعم، وخادم فندق، إلا أنه سرعان ما أدرك أن التمثيل ملاذه من حاضره المعذب، إذ نجح في الالتحاق بالأكاديمية الأمريكية للفنون المسرحية، وقدم أول مسرحية له على الإطلاق Spring Again "الربيع مجددًا".





تعطلت مسيرة "كيرك" الفنية بعدها بسبب الحرب العالمية الثانية، فاضطر للالتحاق بالبحرية الأمريكية عام 1941، وبعد انتهاء الحرب وتحديدًا عام 1945، عاد كيرك إلى المسرح وعمل بالإذاعة لفترة.

بناءً على إصرار إحدى زميلاته السابقات، اختبرت المنتجة السينمائية هال بي. واليس كيرك دوجلاس لتقديم أول أعماله السينمائية، فيلم The Strange Love of Martha Ivers عام 1946، وقتها تلقى كيرك ردود فعل إيجابية، وانطلقت مسيرته الفنية بسرعة الصاروخ.

تلقى كيرك أول ترشيح أوسكار عن دوره في فيلم Champion "البطل" عام 1949، حيث لعب دور لاعب ملاكمة مراوغ، ورغم أنه لم يفز بها إلا أنه استمر في لفت أنظار النقاد والجمهور على حد سواء.



أبرز الأعمال





قدم كيرك عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية على مدار مسيرته الفنية، إلا أن أبرزها كان فيلم Spartacus "سبارتكوس"، الذي دار حول عبد روماني يقود ثورة للتحرر من القبضة الرومانية، ومثل الفيلم الذي أخرجه ستانلي كوبريك نقطة تحول في مسيرة دوجلاس الفنية..

عمل "دوجلاس" مع كوبريك أكثر من مرة منها فيلم الدراما المناهض للحرب Paths of Glory "دروب المجد".

مثلت فترة الستينيات ذروة أعمال كيرك الفنية، إذ لعب دور راعي البقر المتمدين المتمرد في فيلم Lonely Are the Brave "الوحيدون هم الشجعان"، عام 1962.

حاول أكثر من مرة تصوير الفيلم الأوسكاري One Flew Over the Cuckoo's Nest "أحدهم طار فوق عش الوقواق"، إلا أن تعقيدات إنتاجية حالت دون ذلك، ولكن ظلت حقوق الملكية في يد أسرته إلى أن تمكن ابنه مايكل دوجلاس من إنتاجه ببطولة جاك نيكلسون ليفوز الفيلم بأكثر من أوسكار.

كانت آخر أعمال كيرك، الفيلم التلفزيوني Empire State Building Murders وهو فيلم وثائقي فرنسي صدر عام 2008.

جوائز كيرك دوجلاس





ترشح كيرك دوجلاس لـ 3 جوائز أوسكار عن أفلام: Lust for Life

عام 1956، وThe Bad and the Beautiful عام 1952، و Champion عام 1949، لكنه لم يفز بأي منها.

فاز "كيرك" بأوسكار فخرية عام 1995، وحصل على إنجاز مدى الحياة من المعهد الأمريكي للسينما عام 1999.

ترشح كيرك لجائزة جولدن جلوب مرتين عام 1986 وعام 1952، ثم عاد وفاز بالجائزة عام 1957 عن فيلم Lust for Life "شهوة الحياة".

ترشح لجائزة إيمي 3 مرات، إلا أنه لم يفز بها قط.

إنسانية كيرك دوجلاس





لا يعرف كثيرون أن الممثل كيرك دوجلاس من أكثر ممثلي هوليوود إنسانية وتطوعًا في الأعمال الخيرية، إذ كان سفيرًا للنوايا الحسنة للولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1963، وتلقى وسام الحرية الرئاسي نظير أعماله عام 1981، كما كرمه الفرنسيون بوسام جوقة الشرف وهو وسام خلده نابليون بونابرت.

رغم تعرضه لحادث تحطم طائرة وإصابته بسكتة دماغية عام 1990، إلا أنه حافظ على نشاطه وظهوره الفني في أكثر من عمل، حتى وفاته عن سن يناهز الـ 103 أعوام.