كندة حنا: لا علاقة فنية مع المخرجة رشا شربتجي

قالت النجمة السورية كندة حنا إن السبب الرئيسي وراء إحجام عدد كبير من الفنانين السوريين عن مشاركة آرائهم في القضايا المختلفة هو الشتيمة التي يتعرضون لها عندما يفعلون ذلك لأننا وصلنا لحالة “عدم احترام للفنان” خاصة عندما يتحدث في السياسة وعليه فإن الأسلم هو أن يتحدث فقط عن مهنته.

وتحدثت “حنا” عن طفولتها في القرية وحبها للعمل مع والدها بالزراعة وفخرها بذلك معتبرة أنها فلاحة من الداخل لأن الأرض علمتها الثبات والصبر والقدرة على العطاء، مضيفة إن الدخول للفن ودراسة التمثيل لم يكن يوماً بحسبانها خاصة أن البيئة المحافظة والعقلية التي تفترض الفكرة السيئة عن الممثلة كانت موجودة، إلا أن أدائها المسرحي في فترة المراهقة وفخر والدها بها دفعها للتجربة التي استمرت إلى اليوم.

من ناحية ثانية وخلال حوارها مع الإعلامي باسل محرز عبر “المدينة اف ام” قالت كندة حنا إن تجربة المخرجة رشا شربتجي في سورية كانت أهم من تجاربها في الخارج لأنها كانت تلامس الواقع وصرحت أنها على علاقة جيدة بها ولكنها لم تتابع أياً من أعمالها الأخيرة معتبرة أن علاقتهما الإنسانية مستمرة إنما على صعيد العمل فالعلاقة غير موجودة وأنهما اتفقتا على ألا تعملا سويةً منذ سنوات بعدما حصل تأثير على رشا من أحد المحيطين بها.

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وعن تجربتها أيضاً مع زوجها المخرج ناجي طعمة أوضحت “حنا” أنها خياره الأول لأنها ممثلة مجتهدة وليست لكونها زوجته وهذا موجود من قبل ارتباطهما.

وأبدت كندة سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل ممالك النار معتبرة أن الظروف مجتمعة أهّلت لهذا النجاح وهذا ما انعكس على الجمهور فيما هناك بعض الأعمال التي ورغم أهميتها وجهود العاملين بها لاتحقق النجاح المطلوب خاصة عندما يكون هناك عدم اكتمال في بعض العناصر كما حصل في مسلسل هارون الرشيد التي قامت ببطولته مع النجم قصي خولي.

وما إذا كانت قد تخوض تجربة الإعلانات قالت إن الفكرة غير مستبعدة إذا كان الموضوع مناسباً وخاصة مايتعلق بمستحضرات التجميل المهووسة بها ولكنها لا تقوم بنشر الإعلانات على حساباتها على السوشال ميديا رغم تلقيها عروضاً بذلك.