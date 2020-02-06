هاندا أرتشيل في قائمة أجمل نجوم العالم.. ومرتبة بوراك أوزجفيت صادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس غريبا أن وسامة النجوم الأتراك تجعل منهم ملفتين للأنظار أينما ذهبوا، ولكن هذه المرة يبدو أن وسامتهم اكتسحت القوائم العالمية، إذ أدرج اسم كل من الممثلة التركية الشابة هاندا أرتشيل والممثل التركي شاتاي أولسوي، في قائمة النساء والرجال الأكثر جمالا ووسامة حول العالم.

وبحسب الصحف التركية، فإن موقع "Top Beauty world" الأمريكي، نشر قائمة تحتوي على أجمل 100 امرأة و100 رجل وسيم من نجوم العالم، احتلت فيها أرتشيل المرتبة الخامسة، فيما حصل أولسوي على المرتبة الثالثة في القائمة.

واستطاعت أرتشيل بتلك المرتبة تخطي أشهر النجمات التركيات اللواتي يرى فيهن الجمهور الجمال الساحر مثل توبا بويوكستون التي احتلت المرتبة الـ 27، وفهرية أفيجان التي احتلت المرتبة الـ 60.

ولم تكن النجمات الثلاث هن الوحيدات في القائمة؛ إذ جاءت ديميت أوزديمير متأخرة في المرتبة الـ 85.

وكذلك بالنسبة للرجال؛ إذ استطاع أولسوي، تخطي كيفانش تاتليتوغ الذي حل في المرتبة الـ 17، يليه جان يامان في المرتبة الـ 47، أما باريش أردتش فجاء في المرتبة الـ 65.

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لتكون المفارقة الكبيرة بأن بوراك أوزجفيت الذي يعد أوسم النجوم في نظر الكثير من جهوره العربي، قد احتل مرتبة متأخرة وهي 84.

يُذكر أن شاتاي أولوسوي استطاع الحفاظ على تقدمه في قائمة النجوم الأكثر وسامة في العالم؛ إذ احتل أولوسوي المرتبة الـ 6 عالميا السنة الماضية، أما هاندا فتراجعت قليلا عن تقدمها حيث احتلت المرتبة الأولى في قائمة السنة الماضية لأجمل امرأة في العالم.

وكان ظهور شاتاي أولسوي الأخير، عندما نشر مصفف الشعر الخاص به صورا يظهر فيها وهو يقص شعر شاتاي استعدادا للذهاب إلى الخدمة العسكرية، مستفيدا من خدمة البدل المادي حيث سيخدم 21 يوما فقط، وهو ما أثار حينها استغراب البعض؛ إذ إن الكثير من المتابعين كانوا يعتقدون أن شاتاي سبق أن أدى الخدمة العسكرية كونه أكمل عامه الثلاثين منذ أشهر.

فيما كان آخر ظهور لهاندا أرتشيل، في مسلسل "عزيزة" الذي لعبت دور البطولة فيه، لكنه توقف عند الحلقة السادسة وذلك لانخفاض نسب مشاهدته وعدم رواجه بين الجمهور، لتعلن بعدها أنها ستأخذ إجازة طويلة للتركيز على اختياراتها المقبلة.