زوجة ملحم زين حديث مواقع التواصل بعد عشاء أقامه الفنان للجنة ذا فويس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقام الفنان اللبناني ملحم زين مأدبة عشاء لزملائه في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس سينيرز، احتفالا بانتهاء تصوير مرحلة الصوت.

ونشر زين صورة جماعية ضمت الفنان المصري هاني شاكر والنجمة اللبنانية نجوى كرم إلى جانب النجمة المغربية سميرة سعيد، كما تواجد على ما يبدو فريق العمل كاملا.

وعلق ملحم أسفل الصورة: كانت جمعة كتير حلوة بعد شهر من التصوير والمجهود الحقيقي، شرفتوني والله يعطيكم العافية الأساتذة الكبار وفريق "ذو فويس سينير".

ولم يتبين ما إذا كان ملحم قد أقام حفل العشاء هذا في مطعم أو في منزله، إلا أن كلمة "شرفتوني" قد تكون دلت على تواجد الفريق في منزله.

وما لفت انتباه الجمهور كان زوجة الفنان ملحم زين، تماني علي سالم البيض، التي ظهرت إلى جانب الفنان هاني شاكر.

وبدت تماني بكامل أناقتها؛ إذ ارتدت جاكيتا أسود بأزرار ذهبية أسفله توب بياقة عالية وبنطلون. واعتمدت المكياج الهادىء ووضعت شعرها جانبا.

وتمحورت تعليقات الجمهور حول جمال وأناقة زوجة ملحم، التي نادرا ما تظهر إعلاميا؛ إذ يبدو أنها تفضل الابتعاد عن الشهرة، كما أنها لا تتواجد إلا نادرا في حفلات زوجها.

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وكان ملحم قد صرح في إحدى مقابلاته أن زوجته لا تحب الأضواء، وأنها من عائلة سياسية قد لا تعني لها هذه الأمور كثيرا.

وتماني علي البيض هي ابنة نائب رئيس الجمهورية اليمنية السابق علي سالم البيض، وتزوجت من الفنان ملحم زين عام 2008.

وكان الفنان ملحم زين قد أقام عرسا تاريخيا، استمرت الاحتفالات به لـ 3 أيام متواصلة، بحضور نخبة من نجوم الفن والسياسيين.

ولملحم من زوجته تماني، 4 أبناء، هم فاطمة وزينب وحسين وعلي. لا يفضل الفنان نشر صورهم بشكل متواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.