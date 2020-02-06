عائلة تُقاضي مادونا لتأخّر إطلالتها على المسرح









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تواجه النجمة العالمية مادونا دعوة قضائية من عائلة تُعتبر من مروحة المعجبين بها، بسبب تأخرها بالصعود على المسرح في حفلها بتاريخ 21 سبتمبر، وأيضا في حفل يوم 1 أكتوبر، ضمن جولتها العالمية Madame X.

وبحسب الصحيفة البريطانية Daily mail، فأن الزوجين رفعا الدعوى عليها لأنها جعلتهما ينتظران إطلالتها على المسرح ما قلل_ برأيهما_ من قيمة التذكرة المدفوعة لحضور الحفل. كما حمّلاها مسؤولية عدم اللحاق بموعد طائرتهما ليعودا إلى ولايتهما بسبب تأخر بداية الحفل عن موعدها المقرر. علماً أن النجمة الأميركية اعتادت على هذا النوع من المواجهات القضائية. حيث رفعت عليها نيت هولاندر دعوى قضائية بسبب تغيير أوقاتها المحددة في حفلها في شهر سبتمبر من العام الماضي.