شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بيتى" للمخرج حسين عشماوى يشارك فى مهرجان رؤى للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم القصير "بيتى"، للمخرج حسين عشماوى فى الدورة الثالثة لمهرجان (رؤى القاهرة) للفيلم القصير، الذى تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى الفترة بين 11 حتى 19 مارس المقبل، الفيلم بطولة أحمد عاشور، ومحمد رزق، وسبق لفيلم "بيتى" المشاركة بمهرجان "ايكون ميديا برودكشن"، الذى يقام بالتعاون مع الجامعه الأمريكية.

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فيلم بيتى، يتناول التاريخ العريق لمنطقة الغورية، وذلك من خلال جدران غرفة على سطح أحد منازل الغورية القديمة، حيث يعيش شاب ثلاثينى بها، وخلال زيارة أحد أصداقائه يبدأ الاثنان فى استعادة ذكرياتهما، التي تشاركاها فى هذه الغرفة "الصومعة" من خلال الصور والملصقات والكتابات على جدرانها.

وأظهر تريلر فيلم "بيتى"، الذى وصلت مدته إلى 18 ثانية، بعض التفاصيل الذى ستظهر في الفيلم القصير، وأهم ما كشف عنه التريلر، هو حب بطل الفيلم القصير للتاريخ.



بوستر فيلم بيتى

وصرح مخرج الفيلم القصير، حسين عشماوى، "أن الفكرة بالنسبة له، أن يناقش فكرة، المنزل، والتراث والحياة الدارجة التي تختلف من يوم إلى يوم، والخروج من فكرة الأعمال التقليدية في تصوير أماكن أثرية أو سياسية، من خلال وجهة نظر شاب بسيط، الذىيعيش في صومعته الخاصة، وتقريبا قمت بـ عمل هذا الفيلم في المكان بسبب حبى له، والفيلم يعبر عن فكرتى التي أؤمن بها، وهى أن "الحيطة"، تتكلم، وتكشف عن ما حدث خلال هذا المنزل، من تفاصيل ومعلومات وذكريات، وأتمنى أن الفكرة التي قمت بتنفيذها تنول إعجابكم، وتصل بشكلها الطبيعى، الذى أردته".

وأضاف المخرج حسين عشماوي أن هذه ثاني مره علي التوالي المشاركة بمهرجان رؤي حيث شارك بفيلم "حوريه" العام الماضي.