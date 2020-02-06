شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى وهبة مجدى شقيقتان للمرة الثانية فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة ياسمين صبرى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، والعمل فكرة ومعالجة محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، حيث تم الانتهاء من تصوير شهر فى أحداث العمل الذى انطلق تصويره يوم 11 يناير الماضى، ووضعت الشركة المنتجة خطة تصوير للانتهاء من العمل بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل.

ويشهد المسلسل مشاركة الفنانة هبة مجدى فى بطولة العمل، وتجسد دور الشقيقة الكبرى لياسمين صبرى، ليسجل العمل التعاون الثانى بين الثنائى فى الدراما التليفزيونية، بعد تعاونهما فى "جبل الحلال" مع النجم محمود عبد العزيز، الذى تم عرضه عام 2014، والمفارقة أنهما في هذا العمل كانا شقيقتين أيضاً وهبة كانت الشقيقة الكبرى لياسمبن ليعاد ذلك مرة أخرى فى "فرصة تانية".

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ياسمين صبرى

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



هبة مجدى

أما هبة مجدى فيعرض لها حالياً مسلسل "الأخ الكبير" على شاشة cbc وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.