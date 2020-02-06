شكرا لقرائتكم خبر عن 15 صورة لنجوم الفن فى مرحلة الطفولة.. مش هتعرف شكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغير ملامح الوجه من أهم مظاهر تقدم العمر، إلا أن بعض نجوم الفن احتفظ بنفس ملامح الطفولة رغم تقدمهم فى العمر، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى 15 صورة لنجوم الفن ومنهم من تغيرت ملامحه وبعضهم احتفظ بنفس الملامح، وأبرزهم ياسمين عبد العزيز ومنى زكى ومنى عبد الغنى ومنة شلبى وأحمد حلمى، وعمرو دياب، ونوال الزغبى والمطربة شيرين عبد الوهاب والزعيم وهبة مجدى.



محمد هنيدى

النجم محمد هنيدى لم تتغير ملامحه بشكل كبير فقد احتفظ بنفس البراءة فى وجهه، رغم تقدمه فى العمر، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ55 الأيام الماضية، فهو يمتلك نفس براءة الطفولة حتى وقتنا هذا.



أحمد السقا

ويبدو أن النجم أحمد السقا ملامحه كانت مختلفة وهو فى مرحلة الطفولة وتغيرت إلى حد ما، لكنه يمتلك كاريزما عالية تميز بها فى عالم الفن.



السقا



السقا

علاء ولى الدين

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أما الفنان الراحل علاء ولى الدين لم تتغير ملامحه بشكل كبير عن مرحلة الطفولة، فهو منذ طفولته يحمل كاريزما وخفة دم لن تتكرر مرة أخرى.



كريم عبد العزيز وسعاد حسنى

كريم عبد العزيز حمل نفس ملامح الطفولة مع تغيير طفيف فى وجهه، إلا أنه مازال يحتفظ بالكاريزما منذ ظهوره فى فيلم "المشبوه"، مع الزعيم عادل إمام وفاروق الفيشاوى.



كريم عبد العزيز



شيرين رضا



عمرو دياب