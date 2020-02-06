شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رامى عياش تعلن وفاة والدها بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السيدة داليدا عياش زوجة الفنان رامى عياش وفاة والدها فيصل جميل سعيد، وستُشيع جنازته اليوم الخميس، ونشرت داليدا صورة لوالدها عبر إنستجرام معلقة "آخ يا بابا آخ.. بكرت كتير يا حبيبى يا ملاك يا محب يا حنون الله يرحم روحك ويصبرنا، وتوفى السيد فيصل جميل سعيد بعد صراع قصير مع المرض، خاصة أنه كان قد تغرض لوعكة صحية الفترة الماضبية، حسبما أفاد مصدر مقرب من العائلة ، ومن المقرر أن تتلقى أسرتها التعازى فى والدها غدا الجمعة فى المركز الاجتماعى لعائلة آل سعيد ويوم الأحد المقبل فى دار طائفة الموحدين الدروز بمنطقة فردان بالعاصمة اللبنانية بيروت".

Advertisements

وعلى جانب آخر كان النجم اللبنانى رامى عياش قد أحيا حفلاً غنائياً، ضمن حفلات رأس السنة والعام الجديد، فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وحضره عدد من نجوم مسرح مصر منهم مصطفى خاطر وزوجته، ومحمد أنور وزوجته، وكريم عفيفى وزوجته، ولاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، ومهندس الصوت هانى محروس، حيث غنى عياش العديد من أغانيه الشهيرة.

كما شهدت ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

يذكرأن رامى عياش قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان الألبوم "قصة حب" وهى بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير فى بيروت، ومنذ فترة ليست طويلة طرح فيديو كليب بعنوان "ياسكاكر السكر" ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الاستعراض الفنانة فيفى عبده فى تصويره.