بصورة من جنازتها.. إدوارد يحيي الذكرى الثالثة على رحيل والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان إدوارد، الذكرى الثالثة على رحيل والدته، ونشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، منها صورة وهو يحمل جثمانها، وصورة أخرى وهو يبكي في قداس تشييع الجثمان، وبجواره الإعلامي عمرو الليثي.

وعلق: "النهاردة من ٣ سنين كان أصعب يوم في حياتي وهو فراقك يا أمي، الدنيا كلها اسودت في وشي وبقيت مش شايف حاجة ولا شايف حد، وقعدت أفتكر حاجات كانت بيني وبينك من وأنا صغير لحد ما كبرت".

وتابع: "عب عليا فراقك للحظة دي يا أمي، وأتمنى إنك كنتي تكوني جنبي في كل لحظة نجاح بشوفها وبحس بيها بدعواتك ليا وبسمعها في ودني لما أكون محتاجها، اشبعوا بأمهاتكم واركعوا تحت رجليهم والله ما في أعظم من الأم".

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من ناحية أخرى يستكمل إدوارد تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020.

والمسلسل بطولة محمد رمضان، روجينا، عبدالعزيز مخيون، نور، سلوى عثمان، نجلاء بدر، أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.