محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
كشف الموزع الموسيقي أحمد الموجي تفاصيل الحالة الصحية لخالته "ألحان" كريمة الموسيقار محمد الموجي، قائلًا: ترقد في حالة صحية حرجة بالعناية المركزة في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، نتيجة معاناتها من ورم في المخ".
أحمد الموجي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قال: "خالتي ألحان دخلت المستشفى منذ أسبوع، ودخلت حالتها مرحلة حرجة، إذ ترقد في العناية المركزة، وتغيب أحيانا عن الوعي".
ألحان هي الابنة الكبرى للموسيقار الراحل محمد الموجي، وأرملة الشاعر الراحل رضا أمين، الذي كتب. فيها العديد من أغانيه الشهيرة، ومنها "علمني هواك" للفنان عمرو دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر ورم في المخ وحالتها حرجة.. الحالة الصحية لابنة الموسيقار محمد الموجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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