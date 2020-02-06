هيدي كرم تنشر صورة والدتها: "مامي وسوكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لوالدتها بصحبة قطتها "سوكا". وعلقت: "مامي وسوكا وقعدة صباحية"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي "هيدي". Advertisements يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم المسلسل الكوميدي "الزوجة 18"، الذي عرض في رمضان الماضي. "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، شيماء سيف، ناهد السباعي، سلوى خطاب، محمود البزاوي، كوكي، محمود الليثي، آية سماحة، ومن إخراج مصطفى فكري.

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