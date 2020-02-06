وفاة النجم كيرك دوجلاس عن عمر يناهز الـ103 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

توفي الممثل الأمريكي كيرك دوجلاس، الأربعاء 5 فبراير، عن عمر يناهز الـ103 عاما.

أعلن نجله مايكل دوجلاس الخبر في تصريحات خاصة لـ"بيبول"

وقال:"ببالغ الحزن والآسى أعلن وأخوتي، عن رحيل كيرك دوجلاس اليوم".

تابع ناعيا والده: "بالنسبة للعالم، قد كان أسطورة وممثلا من العصر الذهبي أفلامه عاشت لسنوات، لكن بالنسبة لي ولأخوتي كان ببساطة والدي، ولأحفاده الجد المحب، ولزوجته الزوج الرائع".

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أضاف "لقد عاش حياة جيدة، وترك إرثا من الأفلام سيستمر لسنوات، وسأختتم كلامي بأخر ما قلته له في عيد ميلاده الأخير، أبي أحبك كثيرا وأنا فخور جدا بأن أكون ابنك"

كيرك دوجلاس هو ممثل أمريكي من أصل روسي، قدم أكثر من 90 فيلما.

وأسس عام 1955 شركة برينا للإنتاج، وأنتج العديد من الأفلام، حصل على أوسكار "إنجاز العمر" وتشرح للجائزة 3 مرات، كما حصل على وسام الحرية الرئاسي.

أصيب عام 1996 بجلطة دماغية أثرت على حركته وكلامه، ونفسيته..