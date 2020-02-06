تراند اليوم : اختفاء زوج مطربة سعودية شهيرة بالقاهرة في ظروف غامضة

اختفى زوج المطربة السعودية الراحلة "عتاب"، المقيم مع أولاده في مصر في ظروف غامضة، وفق ما أخبرت أسرته الشرطة.

وقال ابنا رجل الأعمال محب فاروق عبدالصبور "دارين وأحمد" في محضر الشرطة الذي حرراه بقسم أول مدينة نصر، إن والدهما اختفى من منطقة "أرض الجولف" مدينة نصر.

وأضافا ، أنهما لا يملكان أي معلومات عن مكان تواجد والدهما أو مصيره، ولم يتهما أحد بأنه وراء اختفائه.

وأظهرت التحريات الأمنية أن رجل الأعمال لم يغادر البلاد، عبر الموانئ الرسمية، وقرر عدد من المتعاملين معه عدم معرفتهم أسباب اختفاءه، وطالبوا إعادة استجواب أسرته والمتصلين به لكشف ملابسات الواقعة.

وقالت أسرته إنه لم يكن يعاني من أي أمراض ولم يكن له خصومات من أية نوع، لذلك لا يستبعد أي سيناريو لهذا اللغز الغريب، وطالب أجهزة الأمن بالتوصل إلى مصير الرجل، وفق صحيفة "المصري اليوم".

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وعتاب (30 ديسمبر 1947 - 19 أغسطس 2007) من أوائل المطربات في السعودية، واشتهرت بغنائها الاستعراضي ولقبت بـ "سمراء الأغنية العربية".

انتقلت عتاب إلى القاهرة عام 1980، بعد أن أبعدها الملك خالد عن البلاد، واختارت مصر لتكمل مسيرتها الفنية.

وكانت متزوجة من المصري محب فاروق عبد الصبور الباحث المالي بوزارة الداخلية سابقًا، الذي كان مقيمًا في السعودية.