تراند اليوم : ممثلة شهيرة تتهم مخرجًا بالضغط عليها للظهور في مشاهد عارية

رفضت ممثلة بريطانية، استكمال دورها في أحد المسلسلات بعد أن اتهمت المخرج بالضغط عليها للقبول بالظهور في مشاهد عارية.

وقالت الممثلة "إميلي بيرنجتون"، إن المخرج "ستيفن بولياكوف" خرق اتفاقه معها، ورفض أن ينص في عقدها على ما سيطلب منها القيام به في المسلسل الذي سيعرض على شاشة "بي بي سي".

وكانت "إميلي" (34 عامًا) لعبت دور البطولة في مسلسل ""Humans، وهو مسلسل خيال علمي عرض على شاشة القناة 4 البريطانية.

لكنها انسحبت من المسلسل الدرامي الذي يتناول أحداث ما أعقاب الحرب العالمية الثانية الذي يقوم بإخراجه "بولياكوف".

وقالت لصحيفة "الجارديان" متحدثة عن أزمتها معه": "لقد بدأ في الصراخ بقوة شديدة، وقال إنه من الصعب للغاية العمل مع ممثلات مثلي". وأضاف: "لقد قال" أطلق النار على ما أريد وأظهر ما أريد".

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لكن "بولياكوف" نفى ذلك، وقال: "ليس هذا ما حدث، وكما أتذكر، كان الغرضي الرئيسي من المناقشة - التي جرت قبل شهرين - هو طمأنتها حول الدور".

وتعد إميلي هي أحدث ممثلة تتحدث عن المشاهد العارية، بعد النجمة إيميليا كلارك.

وقالت "بي بي سي": "نحن نحرص بشدة عند تضمين مشاهد حميمة في أي دراما، ونطبق أعلى معايير النزاهة في الأعمال التي ننتجها".

