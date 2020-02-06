تراند اليوم : بالصور.. دفن نادية لطفي بجوار فنانة شهيرة..من هي؟



شارك عشرات الفنانين وأصدقاء وأقارب الفنانة المصرية نادية لطفي، في تشييع جثمانها أمس، حيث تم تشييعها إلى مثواها الأخيرة بعد وفاتها داخل مستشفى المعادي العسكري.

وشارك في دفنها نجلها الوحيد، والذي دفنها بمقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر، بجوار مدفن الفنانة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة بمسجد مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم نقيب الممثلين أشرف زكي، ميرفت أمين، بوسي، محسن علم الدين، غادة نافع، فيفي عبده، إلهام شاهين، عبد العزيز مخيون، الإعلامية بوسي شلبي، دلال عبد العزيز، دنيا سمير غانم، بالإضافة إلى خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

وقد إنهارت إلهام شاهين وفيفي عبده ودلال عبد العزيز، نتيجة البكاء الشديد أثناء تشييع جثمان لطفي، من مسجد مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

وتوفيت نادية لطفي عن عمر ناهز الـ83 عامًا بعد صارع مع المرض، تاركة خلفها مسيرة فنية تجاوزت الـ80 عملًا فنيًا.

















