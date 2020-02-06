بالفيديو: زغاريد فيفي عبده تفزع أحلام

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للفنانة الإماراتية أحلام لفت أنظار الكثير من المتابعين. وبدت فيه وهي تتألق بإطلالة مميزة في إحدى المناسبات الخاصة.
وسمع صوت الفنانة المصرية فيفي عبده وهي تتحدث إليها قبل أن تطلق الزغاريد بصوت مرتفع. وبدا أن هذا أزعج أحلام التي عبرت عن ذلك من خلال وضع يديها على أذنيها.
وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات الذين ركزوا في تعليقاتهم على طرافة الموقف مشيدين بالروح المرحة التي تتمتع بها كل من الفنانتين.
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