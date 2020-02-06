إليسا تكشف تفاصيل عن ألبومها الجديد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ تفاصيل جديدة عن ألبومها الجديد، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من داخل إستديو التسجيل وعلّقت بالقول:"ما بدي حمّسكن كتير، بس بعد في بس تسجيل ٤ أغاني! قدي بتقولو عدد الأغاني بالألبوم؟ وقلبي بيقلي بعد رح يجي أغاني حلوة".

ومن ناحية أخرى، وفي اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، توجهت إليسا برسالة دعم معنوي للمرضى الذين يعانون من هذا المرض، وعلقت في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلةً:"باليوم العالمي لمحاربة السرطان، تحية لكل الشجعان يللي عم يحاربو هالمرض بقوة وعزم لأنو الاستسلام منو خيار أبداً. خليكن قوايا لأنو المرض قد ما كان قوي وكبير، إلا ما يضعف قدام إرادتكن".

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