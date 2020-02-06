دانييلا سمعان: سيرميكم الشعب في مزبلة التاريخ

ميرنا وليد - بيروت - تتابع اللبنانية ​دانييلا سمعان​، زوجة نجم كرة القدم الإسباني ​سيسك فابريغاس​، الأحداث على الساحة السياسية في لبنان بدقّة، وأكدت أن الشعب اللبناني سيرمي السياسيين يوماً ما في مزبلة التاريخ.

وكتبت سمعان في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "قد ما تسرقوا، رح يجي نهار تحطوا هالمصريات على صحتكم. قد ما تبهدلوا الناس وتذلّوها، رح يجي نهار وتنذلّوا. قد ما تستخفّوا بالشعب، رح يجي نهار والشعب يرميكن بمزبلة التاريخ".

وأضافت: "كلّ شي عملتوه، رح يرجعلكن ميّة مرّة أسوء، والله كبير".

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