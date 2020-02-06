صور نادرة لابن نادية لطفي الوحيد

ميرنا وليد - بيروت - رحلت الممثلة ​نادية لطفي​ عن عالمنا تاركة ابنها الوحيد أحمد الذي شيع جثمانها إلى مثواها الأخير في جنازة شهدت حضورا كبيرا من نجوم الفن والإعلاميين، وقد انتشرت مؤخرا صور تجمعه بوالدته.

أحمد هو ابن للفنانة الراحلة من زوجها الأول عادل بشري الذي كان ضابطا بحريا إلا أن زواجهما لم يستمر طويلا بعد ان هاجر الزوج إلى استراليا فابتعدا عن بعضهما مما ادى الى ان تتخذ نادية قرار الانفصال عنه محتفظة بحضانة ابنهما الوحيد وتفرغت لتربيته لوحدها الى جانب حياتها الفنية

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