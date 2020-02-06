ممثلة مغربية مستاءة وتكشف عن تعرض زوجها للتحرش!!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المغربية ​حنان الإبراهيمي​ عن تعرض زوجها للتحرش من قبل عدد من الفتيات، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو، أعربت فيه عن إستيائها من تصرفاتهنّ هذه.

وأشارت حنان الإبراهيمي بحديثها إلى أن بعض الفتيات يتحرشن بزوجها واخترن دغدغة عواطفه بجمل غير لائقة، معبرة عن أسفها لهذا السلوك المتنافي مع أبسط أخلاقيات احترام الناس، قبل أن تستدرك حنان بأن الرابط الذي يجمعها بزوجها أقوى بكثير مما قد تتصوره هؤلاء البنات، وذلك للتأكيد على حبه لها.



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