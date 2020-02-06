كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نرمين ماهر: دوري في "قوت القلوب" مختلف.. وأتمني العمل مع يحيى الفخراني ويسرا (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

* دوري في سلسال الدم من أقرب الأعمال إلي قلبي

* أتمني العمل الفنان يحيى الفخراني والفنانة يسرا

* زوجي في البداية كان غيور ولكن أصبح متفهم

فنانة شابة لمع بريقها منذ بدايتها،تمتلك الموهبة والجمال مما ساعدها في دخول عالم الفن والشهرة سريعاً لتشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية مع كبار النجوم مثل الزعيم عادل إمام في فيلم "السفارة في العمارة" و"عمارة يعقوبيان" ومع النجمة الكبيرة عبلة كامل في مسلسل "سلسال الدم" و الراحل نور الشريف في مسلسل "عرفة البحر" وتشارك حاليا الفنانة ماجدة زكي في مسلسل "قوت القلوب" هي الفنانة المتميزة نرمين ماهر.

وكان لـ"الخليج 365 الفني" هذا الحوار معها والذي تحدثت فية عن دورها في مسلسلها الجديد "قوت القلوب" وعن رأيها في المنافسة الرمضانية هذا العام وعن أقرب الأدوار التي قدمتها لقلبها.

في البداية.. ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "قوت القلوب"؟

عندما أرسل ليّ السيناريو، وبدأت في قرأته، وجدته مختلفًا عن الأدوار التي قمت بأدائها من قبل.

من الذي قام بترشيحك للدور؟

المخرج مجدي أبو عميرة، وسررت كثيرُا من العمل في ذلك المسلسل، ومع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه.

ماذا عن الشخصية التي ستقدميها خلال الأحداث؟

أجسد شخصية فتاة تدعي "حنان" وتدور أحداث الدور حول تجسيد معني الصداقة وتسليط الضوء على اظهار ذلك المعنى السامي، بمواقف المساندة بين الأصدقاء، لاسيما أننا حاليًا نفتقر المعني الحقيقي للصداقة.

كيف كانت كواليس العمل مع الفنانة ماجدة زكي؟

الكواليس ممتعة كثيرًا فهي فنانة قديرة، وتتمتع بروح فكاهية كبيرة ومحبة لعملها، وفي الحقيقة أنا سعيدة كثيرًا لمشاركتي معها في هذا العمل فهي من الفنانين الذين لهم أسماءهم وأعمالهم، وسررت كثيرًا بعودتها مرة أخرى.

حدثينا عن أقرب الأدوار لقلبك والذي أثر في مسيرتك الفنية؟

دوري في مسلسل "سلسال الدم" من أقرب الأعمال الفنية لقبي، أحببته كثيرًا،كماأحبه الجمهور أيضًا.

من الفنان الذي أحببتي العمل معه؟

الفنان الراحل نور الشريف، وبالتأكيد الزعيم عادل إمام فشرف كبير لي العمل مع هؤلاء النجوم.

مع من تتمني الوقوف أمامه خلال الفترة القادة من مسيرتك الفنية؟