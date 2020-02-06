كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نرمين ماهر: دوري في "قوت القلوب" مختلف.. وأتمني العمل مع يحيى الفخراني ويسرا (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
* دوري في سلسال الدم من أقرب الأعمال إلي قلبي
* أتمني العمل الفنان يحيى الفخراني والفنانة يسرا
* زوجي في البداية كان غيور ولكن أصبح متفهم
فنانة شابة لمع بريقها منذ بدايتها،تمتلك الموهبة والجمال مما ساعدها في دخول عالم الفن والشهرة سريعاً لتشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية مع كبار النجوم مثل الزعيم عادل إمام في فيلم "السفارة في العمارة" و"عمارة يعقوبيان" ومع النجمة الكبيرة عبلة كامل في مسلسل "سلسال الدم" و الراحل نور الشريف في مسلسل "عرفة البحر" وتشارك حاليا الفنانة ماجدة زكي في مسلسل "قوت القلوب" هي الفنانة المتميزة نرمين ماهر.
وكان لـ"الخليج 365 الفني" هذا الحوار معها والذي تحدثت فية عن دورها في مسلسلها الجديد "قوت القلوب" وعن رأيها في المنافسة الرمضانية هذا العام وعن أقرب الأدوار التي قدمتها لقلبها.
في البداية.. ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "قوت القلوب"؟
عندما أرسل ليّ السيناريو، وبدأت في قرأته، وجدته مختلفًا عن الأدوار التي قمت بأدائها من قبل.
من الذي قام بترشيحك للدور؟
المخرج مجدي أبو عميرة، وسررت كثيرُا من العمل في ذلك المسلسل، ومع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه.
ماذا عن الشخصية التي ستقدميها خلال الأحداث؟
أجسد شخصية فتاة تدعي "حنان" وتدور أحداث الدور حول تجسيد معني الصداقة وتسليط الضوء على اظهار ذلك المعنى السامي، بمواقف المساندة بين الأصدقاء، لاسيما أننا حاليًا نفتقر المعني الحقيقي للصداقة.
كيف كانت كواليس العمل مع الفنانة ماجدة زكي؟
الكواليس ممتعة كثيرًا فهي فنانة قديرة، وتتمتع بروح فكاهية كبيرة ومحبة لعملها، وفي الحقيقة أنا سعيدة كثيرًا لمشاركتي معها في هذا العمل فهي من الفنانين الذين لهم أسماءهم وأعمالهم، وسررت كثيرًا بعودتها مرة أخرى.
حدثينا عن أقرب الأدوار لقلبك والذي أثر في مسيرتك الفنية؟
دوري في مسلسل "سلسال الدم" من أقرب الأعمال الفنية لقبي، أحببته كثيرًا،كماأحبه الجمهور أيضًا.
من الفنان الذي أحببتي العمل معه؟
الفنان الراحل نور الشريف، وبالتأكيد الزعيم عادل إمام فشرف كبير لي العمل مع هؤلاء النجوم.
مع من تتمني الوقوف أمامه خلال الفترة القادة من مسيرتك الفنية؟
الفنان يحيي الفخراني، والفنان أحمد السقا والفنانة يسرا، فأنا احبهم كثيرًا، واهتم بمتابعة أعمالهم .
ما الدور الذي تتمني تجسيده ولم تأتي الفرصة لتقديمه؟
أتمنى تقديم دور رومانسي.
من وجهة نظرك ما الذي يسيطر في الوسط الفني الواسطة أم الموهبة؟
الواسطة.
الوسط الفني ملئ بالمشكلات ماهي المشكلة الأكبر والأهم بالنسبة لك؟
أن هناك أشخاص يظلمون ولا يؤخذون حقوقهم، كما أن هناك أشحاصًا عندما ينجحون في عمل ما بشكل كبير، يتم حصرها في أدوار واحدة طيلة عمرهم.
هل تفضلين عرض المسلسلات في رمضان أم في أي وقت من العام؟
العمل الجيد ينجح ويثبت نفسة سواء تم عرضة في رمضان أو خارجه، ومثال ذلك مسلسل "سلسال الدم" تم عرضة خارج السباق الرمضاني وحقق نجاحًا كبيرًا، وأعتقد أنه لا يوجد شخصًا لم يشاهد ذلك المسلسل.
ما رأيك بالمنافسة الرمضانية هذا العام خاصة أنه حافل بأعمال كثيرة ويشارك به فنانين كبار؟
بالتأكيد المنافسة شئ رائع، ولكن الأهم أن يحب الجمهور هذه الأعمال، وألا تكون الأفكار متكررة.
لماذا في بدايتك تم حصرك في أدوار الإغراء والفتاة "الدلوعة" ؟
إطلاقًا فأنا لم أقم بتجسيد أي أدوار تحمل نوعًا من الاغراء، ولكن كل الناس ترى ذلك من خلال نظريتهم، ولكنني لم أشعر أنني "أفورت" ف دور، ولكن المشكلة في التمثيل عندما ينجح الفنان في دور ما، يقومون صناع العمل بحصره في ذلك الدور، و لا يتطلعون إلى تطويره،ولا يسعون إلى اختلاق المواهب، ولا يتم خروجه من هذه الأدوار إلا عندما يأتي شخصًا آخر لديه رؤية فنية ويكسر تلك القاعدة.
هل تري صعوبة بتأدية الأدوار الكوميدية أكثر من الأنماط الدرامية؟
بالتأكيد فالأعمال الكوميدية صعبة جدًا، فنحن شعب مرهف الحس بطبعه، ومن السهل أن تبكية ولكن الصعب أن تجعليه يضحك.
كيف يتعامل زوجك مع معجبينك؟
في الأول كان يشعر بالغيرة الكبيرة على، ولكن بعد ذلك بدأ يتفهم أن هذا طبيعية الفنان أن يكون لديه جمهور يحبة و هناك أشخاص أيضًا لا تحبة، فبدأ بالتعامل مع الطرفين، و حاليا مازال لديه غيرة ولكن أصبح متفهمًا لذلك الأمر.
إذا طلب زوجك أن تتركي للتمثيل.. ماذا سيكون قرارك؟
في الحقيقة لا أحب التحدث في ذلك الأمر، ولكن لا أعتقد أنه سيقوم بطلب ذلك الأمر، والدليل أنني مازلت أعمل حتى الآن.
من الشخص الذي تحرصين على استشارته في أدوارك؟
والدتي، فهي أهم شخص في حياتي، ألجئ لاستشارتها في أعمالي وفي كل أمور حياتي، وأنا لا استطيع التصرف في أي شئ دون الرجوع إليها، ولا اتخيل حياتي بدونها.
هل هناك عملاً آخر تحضرين له هذه الأيام؟
بالتأكيد، فهناك بعض الأعمال المعروضة عليّ، أقوم بقرائتها للمفاضلة بين الأفضل منهم الذي سأخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، ولكنني لم أستقر على شئ حاليًا وعندما أتعاقد سأقوم بالإعلان على الفور.