تراند اليوم : نِسيب المصريين ” بيل جيتس ” تبرع بـ100 مليون دولار لمكافحة فيروس الكورونا

تعهدت مؤسسة “بيل وميليندا جيتس” الخيرية، التي أسسها بيل جيتس ثاني أغنى رجل بالعالم حاليا، بالتبرع بـ100 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا.

ويتم توزيع هذه التبرعات بواقع 20 مليون دولار لمنظمات الصحة العالمية والمركز الأمريكية لمكافحة الأمرض، اللجنة الوطنية للصحة الصينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض.

أضف إلى ذلك 20 مليون دولار للسلطات الصحية العامة في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا التي تأثرت أكثر من غيرها بالأوبئة الأخرة، فضلا عن 60 مليون دولار لتسريع اكتشاف وتطوير واختبار اللقاحات والعلاج لفيروس كورونا الجديد.

و تصدّرت حكاية الشاب المصري نايل نصار وجنيفر بيل غيتس، اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أعلنت ابنة المليادرير الأميركي قبولها الارتباط بصديقها الفارس المصري.

وشغلت القصة ومنشورات «الحبيبين» ولقطاتهما الرومانسية، كثيرين خلال الساعات الماضية، عقب أن كشفت جنيفر عن أنها ستتزوج من نايل بعد أن تقدم لها أثناء رحلة تزلج.