تراند اليوم : المهن الموسيقية : حسن شاكوش ملوش عضوية عندنا

أكد الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية ان المطرب الشعبي “حسن شاكوش” لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون، مشيرا إلى أنها لن تعلن النتيجة حتى يقرها ويعتمدها مجلس الادارة في جلسته القادمة خلال اسبوعين، وسيتم عرض موقفه أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضح أنه في حال اعتماد النتيجة واقرار نجاحه؛ سيقرر المجلس حينها إن كان شاكوش او غيره يمكنهم الحصول على كارنيه “عضو منتسب” للنقابة، أو على تصريح سنوي للعمل، كما هو الوضع مع عدد كبير من العاملين في هذا المجال.

وأشار عبد الله الى ان النقابة تعمل وفق لائحة، وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة، او مكتسب للعضوية “عاملا كان او منتسبا”، وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وان النقابة ليست جهة منع او مطاردة، وانما هي جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة، سواء كان الحاصل على العضوية او التصريح عازفا او مطربا.

وأضاف أن المنع، مصدره الاساسي هو القانون، ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح، وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقًا للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.