كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” منذ أيام عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور ومقطع فيديو لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها لمناسك العمرة .
وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو والصور بشكل كبير .. إلا أن ريم البارودي تعرضت إلى جانب من الانتقادات والهجوم عليها من البعض والذين اتهموها بالمتاجرة بالدين .
فكتب أحد المتابعين : ” بلاش أوفر .. صلي وإنتي ساكتة .. بلاش متاجرة بالدين ” .. لترد ريم عليه قائلة : ” بس يا أهبل يا عبيط .. روح شوف نفسك وصورك ياللي عمرك ما تحس ولا تفهم ولا تزور بيت الله أبدا ” .
وتواصل الهجوم فجاء تعليق أيضا : ” طب ما انتي بترجعي وتلبسي عريان .. يبقى إيه لزمة العمرة ” .. وردت ريم : ” انت مالك خليك في نفسك هو انت اللي ربنا هيحاسبك يا مريض .. وبعدين هعملك بلوك زيك زي المرضى التانيين ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد صورها في الحرم المكي .. ريم البارودي ترد بقوة على انتقادات المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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