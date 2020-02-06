تركي آل الشيخ في أول ظهور بعد العملية الجراحية: أشكر كل من سأل عني.. وسأعود للمملكة قريبا

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 11:51 صباحاً - ظهر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في مقطع فيديو نُشر يوم (الثلاثاء) يطمئن محبيه على صحته بعد العملية التي أجريت له في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وكلّ من سأل عنه من أفراد العائلة المالكة ومن محبيه في المملكة والوطن العربي. وأفاد بأنه يأمل في العودة إلى المملكة خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد تماثله للشفاء ودخوله في مرحلة التعافي.