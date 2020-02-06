هند صبري حليقة الرأس مجدداً بعد نادين نسيب نجيم

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 11:51 صباحاً - تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان، شاركت الممثلة التونسية ​هند صبري​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من مسلسلها “حلاوة الدنيا”، والتي أطلت بها حليقة الرأس.

وعلّقت بالقول:”مع ذكري اليوم العالمي للسرطان ؛ أتذكر حلاوة الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام ، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان”.

وأضاف:”أتمني لكل من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان ان يكون قد انتصر عليه و أتمني الشفاء بسلام لكل من لازال يكافح ضد السرطان”.

وكانت أعربت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن دعمها أيضاً لمرضى السرطان، إذ نشرت كذلك عبر صفحتها الخاصة صورة لها من مسلسلها “خمسة ونص” والتي ظهرت فيها أيضاً حليقة الرأس.