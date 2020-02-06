بأداء متقن وكاريزما طاغية.. معتصم النهار يعود متسلّحاً بموهبة صارخة في “ما فيي”

رأي بتجــــــرد: من بين الأعمال الدرامية التي يتم عرضها حالياً ضمن موسم الشتاء، يحظى مسلسل “ما فيّي” للمخرجة رشا شربتجي بنصيب وافر من المتابعة الإعلامية والجماهيرية، وهو من تأليف الكاتبة كلوديا مارشليان.

منذ أن بدء عرض المسلسل في جزئه الثاني، بطولة النجم السوري معتصم النهار والجميلة فاليري أبو شقرا، احتلّ العمل الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظلّ تنافس كبير بين عدد من المسلسلات عبر شاشات لبنانية وعربية.

“ما فيي” الذي يتضمن رسائل توعوية ضمن أحداث قصة لا تخلو من الإثارة والتشويق والدراما، يطلّ من خلاله معتصم النهار، بطل مسلسل “خمسة ونصّ” الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2019، على الجمهور وذلك بعد تألّقه في أحداث الموسم الأوّل من العمل.

الضجّة الكبيرة التي أحدثها المسلسل منذ بدء عرضه، كانت متوقعة، فبطل العمل المحبوب جماهيرياً، انتظره كثر بشغف كبير لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور مع “فارس” الذي يجسد شخصيته، والذي عاد في الجزء الأوّل إلى الضيعة بعد أن تركاها وهو طفل بعد مقتل والديه للإنتقام، فوقع في حب “ياسما” ابنة القاتلة، التي تجسد شخصيتها فاليري أبو شقرا.

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تتسارع الأحداث في هذا الجزء من المسلسل، فتخسر “ياسما” والدتها التي يتبيّن أن عائلتها وضعتها في مصح للمضطربين نفسياً بعد أن حاولت الإنتحار لأكثر من مرّة قبل أن تفارق الحياء في ظروف غامضة. القاتلة الغائبة عن الأحداث في هذا الجزء تقلب اللعبة الدرامية وتبدّل مسار قصّة قائمة على تركيبة عن الحب والانتقام والخلافات العائلية التي تعصف بين العاشقين، حكاية روميو وجولييت، نموذجا.

بأداء متقن وكاريزما طاغية يعود معتصم النهار، العائد في المسلسل للإنتقام، إلى الواجهة من جديد، ومن الحلقات الأولى يسيطر على المواضيع الأكثر تداولاً، فيحلق مجدداً في فضاء البطولة متسلّحاً بموهبة صارخة تمسّك بها الترند التويتري منذ بداية الشهر الجاري.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب معتصم النهار وفاليري أبو شقرا، مجموعة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين، من بينهم نادين خوري وزينة مكي ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر وجو طراد ونتاشا شوفاني وإلسا زغيب وغيرهم. العمل يسلط الضوء على قضايا مجتمعية مهمة مثل الإدمان والحد من انتشار هذه الظاهرة، كما يتطرق إلى العلاقات غير الشرعية وغيرها من القضايا المنتشرة في مجتمعاتنا، وهو من إنتاج شركة “الصبّاح إخوان” لمالكها صادق الصبّاح.