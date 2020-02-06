بالصورة – بلقيس تبدو حزينة وتثير قلق محبيها

متابعة بتجــــــــــرد: لفتت النجمة بلقيس الأنظار بسبب صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأثارت الكثير من التساؤلات.

وبدت فيها بإطلالة غير عادية على شكل ظل وهي ترتدي العباءة وتضع غطاء الرأس. وأثارت بهذا موجة واسعة من الجدل حيث تساءل متابعوها عن سبب التقاطها الصورة بهذه الطريقة وعما إذا كانت تشعر بالحزن وعن سبب ذلك.

وجاء في التعليقات: “سلامات عسى ما شر؟” و”محب أشوفك زعلانة” و”سلامتك يلذهب” و”مين مزعلك؟”. إلا أنها لم ترفق الصورة بأي تعليق.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس طرحت مؤخراً أغنية جديدة، بعنوان “يا قلبي توب” باللهجة العراقية، وهي من كلمات رامي الهادي وألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير. كما أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير أغنية جديدة، إلا أنها لم تعلن عن تفاصيلها حتى الآن.