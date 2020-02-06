متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت إدارة تويتر من خلال قسم الحماية والأمان عن تطبيق سياسة صارمة في التعامل مع الفيديو والصور المفبركة وجميع الملفات المرئية الأخرى، عن طريق إظهار تنبيه “محتوى متلاعب” أسفل التغريدة التي تحتوي على ذلك الملف المرئي.
وتأتي تلك السياسة لحماية المستخدمين من التعرّض للتلاعب من قبل بعض المضللين الذين يتعمدون فبركة الفيديو الصور للتأثير على الجمهور بشكل أو بآخر، وذلك من خلال تعمدهم لنشر أخبار كاذبة أو تشويه صورة أحد المشاهير أو الشخصيات السياسية.
وارتكزت تويتر على التقنية الكبيرة التي تمتلكها لفلترة تلك الملفات وفحصها بشكل تلقائي فور نشرها ورفعها من قبل المتلاعبين، باستخدام تقنية التعرّف التلقائي إلى أي صورة أو فيديو قد جرى التعديل عليه بشكل مسبق، وخصوصاً تلك التي يتم رفعها من مصادر غير موثوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر تبدأ بفرض سياسة صارمة لكشف الفيديو والصور المفبركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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