مهند الحمدي وسارة أبي كنعان في حكايات شبابية تنافس في الموسم الرمضاني

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد كل من الممثل السعودي مهند الحمدي، والممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، للعب أدوار بطولية في مسلسل بعنوان “دفعة بيروت” يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب نخبة من أهم ممثلي العالم العربي والخليجي.

وفي التفاصيل، “دفعة بيروت” يرصد قصص شباب وشابات وحكاياتهم، من مختلف الجنسيات، يجتمعون في بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فندخل معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة، في قالب درامي مشوق جداً.

من جهتهم، عبر أبطال العمل عن حماسهم الكبير للعمل المنتظر، فقد أكد مهند الحمدي أنه بكامل استعداده للتصوير، ووعد محبيه بدور بطولي مميز.

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أما سارة أبي كنعان، بدورها، عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، وتؤكد أن الدور الذي ستلعبه في المسلسل مميز ومختلف عن كل ما قدمته سابقاً.

يُذكر أن فريق العمل قد بدأ قبل شهرين بتنفيذ ديكورات ضخمة في بيروت، خصيصاً، لتصوير العمل بما يتناسب مع الحقبة الزمنية القديمة التي يناقشها، كما تم الاتفاق مع فريق عالمي مختص في الـSpecial Effects والأكشن والإثارة.

مسلسل “دفعة بيروت” من إنتاج شركة Eagle Films وإخراج علي العلي، وسيُعرض خلال شهر رمضان 2020 عبر شاشة MBC.