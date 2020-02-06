ما لا تعرفونه عن أبطال “مملكة إبليس”: شياطين حارة الجنة

متابعة بتجـــــــــرد: تتميز شخصيات حارة حدّق أو حارة الجنّة مثلما سُميّت بعد فتوّتها فتحي إبليس، بتفردها في مسلسل “مملكة إبليس” والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip، المسلسل مكوّن من 15 حلقة وهو من تأليف محمد أمين راضي ومن إخراج أحمد خالد موسى ومن إنتاج طارق الجنايني.

ويتشارك في بطولته مجموعة من النجوم وهم رانيا يوسف، غادة عادل، سلوى خطّاب، صبري فوّاز، أحمد داوود، كريم قاسم، إيمان العاصي، محمود الليثي، أسماء جلال، علاء حسني، نانسي صلاح ومن المقرر إطلاق الفصل الثاني خلال هذا العام.

فتحي إبليس (صبّري فوّاز): فتوة الحارة، الكل يخاف منه، ويعمل له 1000 حساب، له كلمة على كل من بداخلّها، منذ توّلّيه الفتونة وتغيّر اسم الحارة إلى حارة الجنّة، متزوّج من أزهار (غادة عادل)، وله زوجة سابقة (حنّية) رانيا يوسف، وحبيبة سابقة كاسية (سلوى خطّاب)، وتم قتله في نهاية الحلقة الأولى من المسلسل.

أزهار (غادة عادل): زوجة فتحي إبليس الأخيرة، وشقيقة حماصة (كريم قاسم)، تحب فتحي بشدة وشغلته منذ الصغر، تعشق رجولته وشاربه المرسوم، وتكتشف حقيقة زواجه من داليدا بعد موته

الخواجة (أحمد داوود): شاب يعرف جملة واحدة بالفرنسية، كان يعشق أزهار منذ الصغر، ولكنها تركته من أجل فتحي إبليس، يحاول التقرّب منها مرة أخرى بعد مقتل فتحي وله صديقان مقرّبان حماصة (كريم قاسم) والعجوز (محمود الليثي).

حماصة (كريم قاسم): الصديق المقرّب للخواجة (أحمد داوود)، وشقيق أزهار (غادة عادل)، لا يشرب الحشيش إلا مع صوت سعاد حسني، ويعشق غُريّبة (أسماء جلال)، ولكنها رفضته أكثر من مرة لإنه لا يمتلك موبايل آيفون.

كاسيه (سلوى خطّاب): بنت خالة فتحي إبليس، زوجته الأولى، متخصصة في شجارات الشارع والفتونة، ولكنها تابت إلى الله، تحاول أن تكيد أزهار (غادة عادل) بعدما أخذت منها زوجها فتحي إبليس.

حنّية (رانيا يوسف): زوجة فتحي إبليس الثانية، والتي ترك كاسية من أجلها، وأنجب منها عبد الله بودي (خالد أنور)، وبعد انفصالها عنه، قررت أن تعيش من أجل طفلها، مع يقين بداخلها أن هناك طفل آخر سُرق منها عن طريق أزهار وكاسية.

داليدا (إيمان العاصي): بنت من بنات الحارة، عليها ندر غير مفهوم أن لا تتحدث مع الرجال لمدة 3 سنوات، وفي كل مرة تنسى وتتعصب بسبب أفعال أخوها الخواجة (أحمد داوود) أو مغازلة العجوز (محمود الليثي)،.

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العجوز (محمود الليثي): الصديق الثالث للخواجة (أحمد داوود) وحماصة (كريم قاسم) ولكنه يحب الخواجة أكثر، ودومًا ما يرشده، يعشق داليدا، وله ذكريات كثيرة معها، ولا يفوّت الفرصة إلا ويغازلها.

غُريّبة (أسماء جلال): كل الحارة تتمناها، ولكنها عينها على فتحي إبليس وتتراهن على شنبه مهرًا لها، ورغم ذلك تحاول أن تشغل الكل بما فيهم الخواجة (أحمد داوود)، ورغم معرفته أن حماصة (كريم قاسم) يريدها ويعشقها، ولكنها لا تمنحه فرصة التقرّب.

الشيخ رمزي (علاء حسني): إمام الجامع، ولكن خطبته ليست من قلبه، بل يُمليها عليه فتحي إبليس بدون رفض منه، لإنه يعرف ماضيه، أمه راقصة، زوّر شهادة الأزهر، وأشياء أخرى لا يعرف عنها إلا فتحي، مما يجعله طائعًا دائمًا له.

عبد الله بودي (خالد أنور): ابن فتحي إبليس، ولكنه لا يشبهه في شيء، فليس له في الفتونة والشجارات، ولكن يجبره الخواجة وأهل الحارة على الجلوس مكان فتحي بعد وفاته، حتى يستطيعوا التغلب على مخيمر.

مخيمر (محمد جمعة): ابن من ابناء الحارة، وممن ذلّهم فتحي إبليس، يستغل قتله ليحاول أن يكون فتوة الحارة بدلًا منهم، وينهب فلوس فتحي ويذل زوجاته.

دوسة (نانسي صلاح): الصدر الحنين الذي يلجأ إليه الحارة وقت الضيق، تمتلك بيت دعارة وتريد أن تتوب، وتحاول أن تُشغل الشيخ رمزي الذي يصدّها دومًا، ولكنها لا تيأس أبدًا.

وتدور أحداث مملكة إبليس حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي إبليس، تغيّر موازين القوة.