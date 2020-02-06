الشاعر يوسف عطية يوقع عمله الجديد “خليها فبالك” لجورج الراسي

Feb 06, 2020
أطلق الفنان جورج الراسي أغنية جديدة بعنوان “خليها فبالك” على طريقة الفيديو الكليب الذي وقعه المخرج حميد مرعي. الأغنية كلمات يوسف عطية، الحان صلاح الكردي، توزيع احمد امين وهندسة صوت م ياسر أنور.
استطاعت أغنية “خليها فبالك” ان تحقق انتشاراً لافتاً خاصة أنه كتب كلماتها يوسف عطية الذي تعاون مع عدد كبير من أهم الأسماء في عالم الغناء منهم: عاصي الحلاني، هاني شاكر، عمر العبداللات وغيرهم.
اما اللحن حمل توقيع صلاح الكردي الذي قدّم أعمالاً مميزة ورائعة مع أبرز النجوم على الساحة الفنية. فقدّم مع “الراسي” لحناً ايقاعاً يتناسب مع أجواء السهر والحفلات وقريب من عنصر الشباب.
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