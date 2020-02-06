خاص- “أنا” مايا دياب: عمل جميل كامل متكامل

بعد التساؤلات العديدة التي أثارتها في الآونة الأخيرة وخاصة حول التحولات الجذرية التي قامت بها على حسابها الخاص على موقع انستغرام، كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب النقاب عن عملها الجديد الذي حمل عنوان “أنا” وذلك بعد سلسلة من التشويق.

أغنية “أنا” باللهجة اللبنانية وهي من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة. وهي مختلفة عما قدمته مايا في السابق لناحية الكلام الذي تضمن معاناتها مع حبيبها خاصة بجملة “بعذبني وانا بهواه بدوبني ما فيي بلاه وبيقهرني ولا على باله”.

يضع زياد برجي احساسه العاطفي ومشاعره الفائضة في الكلام واللحن خاصة أنه معروف ببراعته في هذا اللون، ثم أتى الموزع هادي شرارة ليضيف أفكاره العصرية على الأغنية بمزجه الموسيقى الشرقية مع الغربية ضمن خلطة سحرية لافتة، تتناسب مع طبقة صوت مايا التي أضفت روحها على الأداء.

Advertisements

اللافت أن “دياب” اعتمدت بوستر كرتوني ظهرت فيه بشخصية “سوبر وومن” او المرأة الخارقة على أن تكشف لاحقاً عن الكليب الخاص بالعمل.

أما في ما يخص مشاريعها القادمة، تستعد مايا لإحياء حفل غنائي ضخم لمناسبة عيد العشاق وتحديداً يوم الخميس في 13 الجاري، ضمن فعاليات مهرجان السعادة في رأس الخيمة في الإمارات العربية.

لسماع الأغنية اضغط هنا