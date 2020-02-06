جورجينا ردوريغز تفاجئ كريستيانو رونالدو بهدية "باذخة" في عيد ميلاده

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بهدية "فخمة" في عيد ميلاده كانت عبارة عن سيارة "سوداء" وزينتها بشريطة حمراء اللون احتفالًا بإتمامه عامه الخامس والثلاثين.

واستغلت جورجينا رودريغيز، تواجدها مع كريستيانو رونالدو في أحد المطاعم بمدينة تورينو الإيطالية معقل نادي يوفنتوس الإيطالي، وأحضرت هديتها أمام المطعم لتقدمها له على طريقتها الخاصة بحضور عدد كبير من أصدقائه.

وأظهر مقطع فيديو نشرته جورجينا رودريغيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، خروجها برفقة اللاعب البرتغالي من المطعم وحوله أصدقائه يطلقون المفرقعات ويصفقون له ابتهاجًا بمناسبة عيد ميلاده، كما غنوا له بأطيب التمنيات لعامه الجديد.

وعندما شاهد "رونالدو" السيارة الجديدة اعتلت وجهه الابتسامات وبادلتها به "جورجينا"، وما كان منه إلا أن احتضنها ومنحها "قُبلة" للتعبير عن سعادته بموقفها تجاهه، فيما وصفته حبيبته بأنه رجل حياتها الأول وذلك من خلال تعليقها الذي أرفقته بمقطع الفيديو، فكتبت: "قائلة: "أطيب التمنيات القلبية لرجل حياتي الأول".

وأتم كريستيانو رونالدو عامه الخامس والثلاثين أمس الأربعاء، واحتفل به أصدقائه المقربين وأولاده وأمه وشقيقته، فيما شكّل احتفال جورجينا رودريغيز مفاجأة خاصة حيث تجمعها بـ"رونالدو" علاقة غرامية منذ عدة أعوام، وصرح سابقًا بأنه ينوي الزواج بها ووصفها بالفتاة المثالية لحياته رغم فارق السن بينهما، إذْ يكبرها بعشرة أعوام.

وكانت قد جددت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز الشائعات المنتشرة بشأن زواجها سرًا من النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حيث أشارت إلى رونالدو بـ"زوجها" في منشور جديد بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها السادس والعشرين، والذي كان في الـ28 من يناير الماضي وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وشاركت جورجينا صورًا مع رونالدو وأطفالهما، وكتبت تعليقًا: "عيد ميلاد سعيد 26، سعيدة جدًا.. لا أستطيع أن أطلب من الحياة أكثر، فقط الكثير من الصحة لعائلتي ولي والاستمتاع بها دائما"، مضيفًة: "شكرا لكم جميعًا على التهنئة والزهور، ومن ثم شكرا لزوجي على إعطائي أفضل ما في الحياة - أطفالنا.. أحبك".

من جانبه، شارك رونالدو اللقطة نفسها على حساب "إنستغرام" الخاص به، إلى جانب تعليق كتب فيه أنه يحبها كثيرا ويتمنى لها يومًا سعيدًا، وكتب: "أنت امرأة عظيمة وأم ممتازة لأطفالنا. أحبك جدا عزيزتي!".

وفي الصور المنشورة، شوهدت العائلة جالسة حول طاولة تزينها البالونات والزهور في الخلفية، بينما أضاءت الشموع كعكة عيد الميلاد أمامهم.

وانضم إلى الزوجين أطفال كريستيانو رونالدو وهما كريستيانو جونيور، تسعة أعوام والتوأمتان "إيفا وماتيو" وابنة لاعب كرة القدم من جورجينا "ألانا".

ونشرت جورجينا أيضا مجموعة مختارة من الصور وهي تقضي وقتًا ممتعًا مع أطفالهما، الذين شوهدوا يرتدون الأزياء والأقنعة، كما شاركت مقطع فيديو قصير للعائلة وهي تغني "عيد ميلاد سعيد" لها.

وكانت قد أشارت جورجينا إلى رونالدو في منشورها الجديد بلقب "ماريدو" وهي زوج بالإسبانية، وهو ما أثار التكهنات من جديد بأن الاثنين عقدا قرانهما بهدوء.