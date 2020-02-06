شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون ينعى كيرك دوجلاس: "آخر عظماء وعمالقة السينما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم العالمى سيلفستر ستالون الفنان الكبير كيرك دوجلاس عن عمر 103 أعوام، والذى يعد من أوائل نجوم عصر السينما الذهبى فى هوليوود، ونشر سيلفستر ستالون على حسابه الرسمى بإنستجرام، اليوم الخميس، صورة من فيلمه "Champion" عام 1949 وعلق عليها قائلا، "كيرك دوجلاس! رحل العملاق الكبير الأخير من أبطال السينما.. فنان مدهش... أمثال لن نراها أبدًا مرة أخرى".



سيلفستر ستالون ينعى رحيل كيرك دوجلاس

وقال الممثل الأمريكى مايكل دوجلاس لمجلة بيبول، إن أباه كيرك دوجلاس توفى عن 103 أعوام. وقال مايكل دوجلاس، فى تصريح حصرى لمجلة بيبول، أمس الأربعاء، "ببالغ الحزن والأسى أعلن وإخوتى رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".

وأضاف دوجلاس "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

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وفى ديسمبر الماضى، أحتفل النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ 103 أعوام.

ونشر مايكل دوجلاس، صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا "عيد ميلاد سعيد يا ابي! أنت أسطورة حية وأسرتك بأكملها ترسل لك كل الحب".

وينحدر دوجلاس من أصول روسية واسمه الحقيقي إيسور دانيالوفيتش، حيث قضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات، وتلقى دوجلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات.

يذكر أن الفنان كيرك دوجلاس اعتمد على ذاته فى ظل نشأته فى أوساط فقيرة، إلا أنه استطاع أن يتعلم ويقفز إلى النجومية دون مساعدة الآخرين له، وكتب كيرك دوجلاس عشر روايات ومذكرات، وكان مؤخرا في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية، وهو أعلى شخص حي على القائمة.