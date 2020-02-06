شكرا لقرائتكم خبر عن بنت الجيران vs حاجة مستخبية.. احكم بنفسك لأى مدى الأغنية منحوته من لحن مدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح وردود الأفعال حققتها أغنية "بنت الجيران" التي يقوم بغنائها مطرب المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حيث تخطت أرقام مشاهدة الكليب الـ60 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب ووصلت إلى 63 مؤخرًا.

أغنية "بنت الجيران" مثلما حققت شهرة واسعة لـ حسن شاكوش تحديدًا مثلما يظهر في استضافته بأكثر من برنامج مؤخرًا، أيضًا تسببت في أزمة كبيرة له هو وزميله عمر كمال والقائمين على الأغنية الشهيرة، وذلك بسبب اتهامهم بسرقة لحن الأغنية من أحد أغاني الملحن مدين، وتحديدًا أغنية النجم محمد حماقي "حاجة مستخبية".

وهو الأمر الذي دفع الثنائي شاكوش وكمال لتوجيه رسالة خلال الساعات الماضية عبر موقع "فيس بوك" إلى الملحن مدين طالباه فيه بمسامحتهما ووصفوا أنفسهما بأنهما يهدفان من وراء الفيديو لإرجاع الحق لأصحابه مؤكدين أن الأغنية لم تكن لتنجح لولا لحن الملحن مدين.. وذلك بعدما قام الأخير في وقت سابق باتهامهما بسرقة اللحن وأكد أنه يتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مقدمي ‏مهرجان "بنت الجيران"، وذلك بسبب سرقة لحن المهرجان من أغنيته "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي.

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‎ حاجة مستخبية

جدير بالذكر أن الثنائي كانا قد قالا خلال الفيديو عبر "فيس بوك": "إحنا عوزين نشكر الملحن الكبير مدين ونتأسف له لو هو زعلان مننا، بس هو مش زعلان مننا، فيديو ده رسالة اعتذار مني ومن أخويا حسن شاكوش لمدين ومحمد حماقي، الأغنية عاملة 65 مليون بفضل ربنا، ثم الناس، ثم طبعًا اللحن ‏بتاعك اللي هو لحن أغنية "حاجة مستخبية".

وأضاف عمر: "إحنا عملنا فكرة بنقلش أو بنهزر مع الناس حاجة خفيفة، الحمد لله ربنا كرمنا فيها ونجحت، وبعد كده كان لازم الحق يرجع ‏لأصحابه.

‏كما أوضح حسن شاكوش، مطرب مهرجان: "أنا بقول لك يا مدين الأغنية نجحت بلحنك، وإحنا طبعًا لازم نديك حقك ودي ‏أغنية حاجة مستخبية لأخونا النجم محمد حماقي، والفترة الجاية إن شاء الله هنطور بشكل جديد ومختلف من المهرجان، وأنت ‏يا مدين اللي هتعمل لنا الحاجة دي وهناخد منك لحنها".‏