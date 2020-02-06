"طظ في 100 مسلسل".. سامح عبدالعزيز يكشف لمصراوي كواليس خلافه مع كاملة أبو ذكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف المخرج سامح عبدالعزيز، كواليس خلافه مع المخرجة كاملة أبو ذكري بسبب مسلسل "زى الشمس"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خلاف بينهما، وعلاقتهما جيدة.

وقال "عبدالعزيز"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كاملة أختي وحبيبتي وعشرة في معهد السينما، وكلنا عيش وملح مع بعض، وخناقتنا زي خناقة على سلم المعهد"، مضيفا: "لم تتخطى الـ60 دقيقة، بينما على فيس بوك استمرت كثيرا".

وأضاف: "لا يوجد بيني وبينها أي خلاف لن ولم يحدث، وكل بتوع معهد السينما كده بالمناسبة، احنا مبنزعلش من بعض، لأننا أخوات قعدنا مع بعض 4 سنين في المعهد، وعارفين بعض بالأسامي الثلاثية".

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وتابع: "سوء النوايا وفيس بوك والاستفزازات هما اللي كبروا الموضوع، وهي عندها حق لو في أي حاجة، بس ضغط الشغل والزحمة وولاد الحلال وبعض المواقع الصحفية زادوا الأمر سوءا"، مضيفا: "بعد عرض الحلقة الأولى طلعوا بعنوان من أخرج هذا المشهد، كاملة أم سامح؟ والكلام ده عيب جدا".

واختتم سامح حديثه قائلًا: "طظ في 100 مسلسل ولا إني أخسر حد من زمايلي، عمري ما أخسر حد".

ويعود الخلاف بين المخرجين، بعد حالة من الجدل أثيرت حول مسلسل "زي الشمس"، بعدما انسحبت منه كاملة أبو ذكري واستكمله سامح عبدالعزيز، ولم يشار إلى اسم كاملة على التترات.

مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وعمر السعيد، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وأحمد مالك، إخراج سامح عبدالعزيز، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش.